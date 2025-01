Após adiamento de cerimônia, Sebastião Melo é reconduzido ao cargo de prefeito da Capital

Melo iniciou a fala citando a busca por uma sociedade melhor. Camila Hermes / Agencia RBS

A cerimônia de recondução de cargo do prefeito Sebastião Melo começou por volta das 16h10min desta sexta-feira (3) no Salão Nobre, do Paço Municipal, no Centro da Capital. O evento inicial estava previsto para quarta-feira (1º), mas devido ao temporal foi remarcado.

O ato, fechado para convidados, teve início com a posse dos secretários. Antes da cerimônia, Melo confirmou dois novos nomes: Juliano Passini no Desenvolvimento Humano e Tatiana Amaral Guerra na Causa Animal. Ao todo, 26 gestores foram anunciados, mas ainda falta anunciar quem irá comandar o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) e o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU).

Após o ato com os secretários, a vice-prefeita da Capital, Betina Worm, e a presidente da Câmara de Vereadores, Comandante Nádia, discursaram.

O prefeito Sebastião Melo iniciou a fala citando a busca por uma sociedade melhor, as dificuldades enfrentadas durante a pandemia de covid-19 e também na enchente histórica de maio.

Entre os anúncios do prefeito reeleito, está o fim do teletrabalho para os servidores, com manutenção apenas do formato híbrido. Ele disse ainda que, na próxima semana, deve vistoriar as secretarias e setores.

À imprensa, Melo falou sobre as promessas do mandato sendo saúde, educação e transporte público as principais, além do sistema de proteção contra cheias.