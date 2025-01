Horas antes da posse dos secretários, Melo confirma mais dois nomes para o governo de Porto Alegre

Para o primeiro escalão da Capital, ainda falta definir quem serão os diretores do DMLU e da EPTC. Por enquanto, seguem no comando os atuais chefes, Carlos Alberto Hundertmarker e Pedro Bisch Neto, respectivamente. Os demais indicados já estão oficialmente em exercício desde a última quarta-feira (1º), quando saíram as nomeações no diário oficial do município.