Mesmo com dinheiro em caixa, prefeito de Santa Cruz do Sul define turno único em janeiro

Sérgio Moraes, da época quando era deputado federal. Luis Macedo / Câmara dos Deputados

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Uma das primeiras medidas do recém-empossado prefeito de Santa Cruz do Sul, Sérgio Moraes (PL), foi decretar turno único na prefeitura durante todo o mês de janeiro. O funcionamento da prefeitura até o dia 31 será das 8h às 14h diariamente, com algumas exceções.

Segundo a prefeitura, a adoção do turno único é uma "alternativa para o equilíbrio entre receitas e despesas". As economias são calculadas a partir da redução de gastos com energia elétrica, telefone, material de expediente, vale-transporte e combustível. De acordo com a comunicação do Executivo, como a medida é adotada em caráter temporário, não implicará em prejuízos para o atendimento e funcionamento dos órgãos municipais.

O turno único é frequentemente adotado por prefeitos e prefeitas em fim de mandato, quando precisam fazer economias para fechar as contas antes de entregar o governo para a futura gestão. Ocorre que Mendes herdou a prefeitura com R$ 28 milhões em caixa, conforme anunciou a ex-prefeita Helena Hermany (PP) em dezembro.

As secretarias de Segurança e Mobilidade Urbana, Serviços Públicos, além das equipes operacional do Departamento de Redes Hídricas e administrativa da Secretaria de Meio Ambiente atuarão entre as 7h30min e as 13h30min. Já as atividades nas pastas de Obras e Agricultura serão das 7h às 13h.