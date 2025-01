Após ser cancelado em razão da chuva, segundo ato de posse do prefeito Sebastião Melo ocorre nesta sexta-feira 

Usina do Gasômetro receberia o segundo evento da posse de Melo, mas evento teve de ser cancelado. Duda Fortes / Agencia RBS

Cancelado na quarta-feira (1º) em razão da chuvarada, o segundo ato da posse de Sebastião Melo na prefeitura de Porto Alegre está marcado para a tarde desta sexta-feira (3).

A cerimônia, na qual os secretários municipais serão empossados, será às 16h desta sexta, para convidados, no Paço Municipal. Antes do cancelamento na quarta, a cerimônia aconteceria na Usina do Gasômetro.

Posse do prefeito

Na quarta-feira, Melo chegou a ser empossado para o segundo mandato na Câmara de Vereadores da Capital, junto da vice-prefeita, Betina Worm.

— A proteção de cheias é um dos desafios. A educação, o Plano Diretor, o marco regulatório do saneamento, a inovação e tantos outros temas — afirmou Melo, em discurso de 17 minutos.

Depois disso, estava agendado um segundo ato no Teatro Elis Regina, na Usina do Gasômetro. Mas a forte chuva que caiu quando Melo ainda discursava no evento na Câmara de Vereadores derrubou a energia elétrica na região central e alagou diversas ruas.

Dezenas de convidados já estavam no Teatro Elis Regina, procurando seus assentos reservados com o auxílio da lanterna do celular, quando a vice-prefeita Betina anunciou o cancelamento.

Aos jornalistas presentes no Gasômetro, Betina disse que o cancelamento do evento foi necessário pela falta de previsão de retorno da energia elétrica. Ela aconselhou os profissionais e convidados que deixassem o local enquanto ainda havia um resquício de luz natural, antes do anoitecer.