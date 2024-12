A palavra do ano 

Em comum, todos são termos que se popularizaram a partir do uso em redes sociais, especialmente do Tiktok. Uma postagem que viralizou, um vídeo que teve muitas visualizações ou correntes que se formaram a partir de influencers. Não foi à toa que, diante de termos da internet, a primeira tenha saído vencedora. A votação popular elegeu brain rot como expressão do ano.

Ela caiu como uma luva pra mim quando penso do tempo perdido rolando a tela do celular, muitas vezes sem rumo. Quando a gente passa o dedo para o lado e vai indo, indiscriminadamente, e quando nota já passou uma hora sem um conteúdo fixado na cabeça ou sem ter aprendido mais do que meia dúzia de truques para regar as plantas ou deixar a sola do tênis bem branquinha. Sinto decepcionar, mas já tentei alguns deles e não funcionaram.