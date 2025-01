Depois da catástrofe climática que se abateu sobre o Rio Grande do Sul em maio do ano passado, o mínimo que se espera dos recém-empossados administradores municipais é que tenham discernimento para dar respostas mais rápidas e mais eficientes aos cidadãos nas situações de emergência. Estamos em pleno período de tempestades de verão e as precipitações volumosas, muitas vezes acompanhadas de vento e granizo, costumam causar danos à infraestrutura urbana, privando a população de serviços básicos, como energia, água e transporte. Se tudo isso é esperado e previsível, é desejável que as ações do poder público e o restabelecimento da normalidade também o sejam.

Infelizmente, não foi o que se viu em Porto Alegre no primeiro dia do ano. Bastou uma chuva localizada para ruas ficarem alagadas, bueiros botarem água de volta, o sistema de bombeamento deixar de funcionar por falta de energia elétrica e o transporte sofrer os danos de sempre, inclusive com interrupção da operação do trensurb. Até mesmo a cerimônia de posse do secretariado da Capital teve que ser suspensa porque a Usina do Gasômetro, reformada ao custo de R$ 20 milhões, ficou sem luz e apresentou goteiras. Foi, sem dúvida, um recomeço constrangedor para o novo mandato do prefeito Sebastião Melo.