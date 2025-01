Zagueiro do Inter da Copa São Paulo desperta interesse de clubes europeus

Esley está no elenco do Inter que disputa a Copinha.

O Inter estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior neste sábado (4), às 15h, em Guarulhos , diante do América de Pedrinhas, na busca pelo hexacampeonato da competição. Um dos destaques da equipe é o jovem Esley, de apenas 17 anos , zagueiro canhoto e que já atrai interesse de clubes do exterior. Ele tem vínculo até dezembro e multa de 60 milhões de euros.

Natural de Aracruz, no Espírito Santo, o jogador está no Celeiro de Ases desde os 14 anos . Desde o ano passado, ele já integra o time sub-17 e teve aparições na equipe na Copa Rei Pelé na temporada passada. O rendimento já rende sondagens de duas equipes de Portugal e outra da Inglaterra.

A multa rescisória estipulada em contrato é de 60 milhões de euros, cerca de R$ 381 milhões na conversão atual. O Inter tem 70% dos direitos econômicos do jogador . O vínculo tem duração de mais duas temporadas.

O jovem celebra a oportunidade de disputar a primeira Copinha. Ele considera a experiência de treinos com os profissionais e com atletas mais experientes como fundamentais na formação:

— Estou muito feliz com tudo que tenho vivido aqui no Inter. Recentemente renovei o contrato e isso demonstra que tem valido a pena toda a entrega e dedicação desde os meus oito anos. Estamos trabalhando muito por aqui para representar bem o Inter e confiantes que faremos uma excelente competição — disse em comunicado via assessoria de imprensa.