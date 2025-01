Relembre as campanhas históricas do Inter na Copa São Paulo e os jogadores destaques

Último título do Inter na competição foi em 2020. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Os cinco times do Inter que se consagraram campeões da Copa São Paulo revelaram alguns nomes importantes, ou ao menos interessantes para o futebol brasileiro. Mas também teve aqueles jogadores que despontavam como grandes promessas, mas não vingaram como o esperado no profissional.

Zero Hora relembra todas as campanhas que terminaram em título, e quais foram as principais peças — com algumas curiosidades — dos elencos campeões do torneio pelo clube gaúcho.

Veja também as vezes em que o Colorado ficou no quase, realizando uma boa trajetória na Copinha.

Primeiro título em 1974

A primeira vez que o Inter conquistou a Copa São Paulo foi em 1974, quando a competição contava com 32 clubes, divididos em 12 grupos de três equipes. Na largada, a gurizada colorada passou por Estrela da Saúde e Goytacaz.

A fase de quartas também era disputada em grupos de três times, e os gaúchos se classificaram contra Fluminense e Olaria.

Na semi, uma vitória sobre o Campo Grande por 3 a 1 colocou o Inter na decisão. O título veio após uma vitória sobre a Portuguesa, por 1 a 0.

O principal destaque colorado foi o meia Jair, que jogou pelo profissional na mesma temporada e conquistou o Gauchão. Nos anos seguintes, esteve nos três títulos do Brasileirão.

Jair foi titular de um histórico time do Inter. - / Divulgação/Inter

Batista e Caçapava também foram nomes que estiveram no título do Celeiro de Ases e, posteriormente, estavam no clube que dominou o futebol brasileiro.

Bicampeonato em 1978

O Inter já era o time do momento no futebol profissional em 1978, e ainda estava por revelar jogadores para participar do título invicto em 1979.

Destaque no bi da Copa São Paulo, o lateral-esquerdo João Carlos subiu para o profissional e foi titular no tri do Brasileirão. Além dele, Cleo também fez parte daquela equipe.

A campanha começou com uma classificação em um grupo difícil, contra os tricolores São Paulo e Fluminense. O Colorado venceu os dois, mas perdeu para o América-SP.

Com a classificação, o Inter encarou o Palmeiras na semifinal (edição contou com apenas 16 times). O êxito veio somente nos pênaltis.

Na final, a vitória veio novamente nas cobranças de penalidades, desta vez contra o Corinthians.

Título invicto em 1980

Inspirado no tri brasileiro de 1979, os guris do Inter protagonizaram uma campanha invicta na Copinha de 1980. Novamente com 16 equipes, o Celeiro de Ases passou por um grupo com Santos, Marília e Providência (time mexicano, o primeiro da história do torneio).

Nas quartas, o Colorado foi novamente algoz do Palmeiras, ganhando por 4 a 3. Na semi, passou pelo Matsubara por 1 a 0.

Na decisão, uma goleada por 3 a 0 sobre o Atlético-MG. Na época, o Inter dominava o futebol brasileiro da base ao profissional.

Destaque para o goleiro Gilmar, que subiu para o profissional do Colorado, mas fez história com a camisa do São Paulo. Ele foi reserva de Taffarel na conquista do tetra da Seleção Brasileira em 1994.

A equipe também contava com Borracha, que foi uma grande promessa na época, mas não vingou.

Tetra em 1998 revelou zagueiro penta com a Seleção Brasileira

Depois de 18 anos, o Celeiro de Ases voltou a levantar a taça da competição de base. Com destaque para o zagueiro Lúcio, o Colorado passou por um grupo com Rio de Janeiro, Guarulhos e Portuguesa.

Nas oitavas, avançou após derrotar o Santos por 1 a 0. Na sequência, ganhou do Desportivo Ferroviária pelo mesmo placar, só que na prorrogação.

A semifinal foi um jogaço contra o Cruzeiro: 5 a 4. Na decisão, um empate em 1 a 1 com a Ponte Preta e, nos pênaltis, 4 a 3.

Além do zagueiro que acabou subindo para o profissional antes de fazer carreira da Europa e vencer a Copa do Mundo com a Seleção, aquele time do Inter tinha Odair Hellmann entre os atletas.

A grande curiosidade é que o técnico da equipe de base colorada era Guto Ferreira, que treinou o profissional em 2017.

Gre-Nal na final de 2020

Praxedes foi o principal atleta da equipe colorada penta da Copinha. Alexandre Battibugli/FPF

A Copa São Paulo de Futebol Júnior teve um Gre-Nal inédito na final da edição 2020. O Pacaembu teve gremistas de um lado e colorados de outro, tanto em campo como na arquibancada.

O placar de 1 a 1 levou a decisão aos pênaltis, e o Celeiro de Ases venceu por 3 a 1 e se consagrou campeão pela quinta vez na história.

O principal nome do time foi o meia Praxedes, que chegou a subir ao profissional e acabou vendido ao Bragantino. Atualmente, o jogador está emprestado ao Athletico-PR. Além dele, destacavam-se Guilherme Pato (autor do gol na final) e o volante Lucas Ramos.

O atacante Caio Vidal, que não brilhou tanto na Copinha, subiu ao profissional e chegou a fazer gol no Brasileirão.

A campanha colorada teve Capivariano, Linense e Botafogo-PB na fase de grupos. No mata, antes do clássico, o time passou por Volta Redonda, Desportivo Brasil, Red Bull Brasil, Botafogo-SP e Corinthians.

Melhores campanhas sem título

Falcão jogou sua primeira e única Copinha antes do primeiro título do Inter. Tude Munhoz / Agencia RBS

O Inter venceu cinco das seis finais de Copa São Paulo que participou. E foi justamente no ano de Paulo Roberto Falcão que o título ficou no quase.

Em 1972, o ídolo colorado participou do torneio e o time chegou à decisão, mas acabou derrotado para o Nacional-SP, por 2 a 1, no Pacaembu.

Em outras oito oportunidades, o Inter chegou até a semifinal: 1977, 1981, 1985, 1989, 1990, 1994, 2008 e 2018.

*Produção: Nikolas Mondadori