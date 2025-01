Com fogos de artifício e Lauana Prado entre as atrações, público celebra virada de ano no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho

A chuva até ameaçou, mas não espantou o público que foi ao Parque Maurício Sirotsky Sobrinho para acompanhar a festa de Réveillon de Porto Alegre. Os shows começaram ainda no final da tarde da terça-feira (31) e se estenderam até a madrugada de quarta (1º).

A contagem regressiva para a chegada de 2025 ocorreu durante o show de Lauana Prado. Quando o cronômetro do telão do palco principal zerou, os fogos de artifício iluminaram o céu da Capital por cerca de oito minutos. A queima de fogos com baixo ruído foi lançada de dois pontos com balsas no Guaíba e um no próprio Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, atrás do palco.

Quem estava dentro do parque conseguiu visualizar também os fogos disparados da Orla. Já quem estava na Orla acompanhou o show por telões instalados ao longo da via.

Depois dos cerca de oito minutos, a cantora reiniciou a apresentação, tocando clássicos do sertanejo, mas também passando por Tim Maia e rock internacional. O público explodiu na hora do hit Escrito nas Estrelas.

— Nesse ano, que eu sei que foi tão delicado, tão complicado para todos os gaúchos, poder virar o ano, trazer ares de nova esperança, de energia boa, de realizações, com certeza, é um privilégio para mim. Estou muito feliz de estar com vocês. Em 2025, tenho muito trabalho para frente, mas tenho certeza de que vou estar sempre com o Rio Grande do Sul — disse a artista após descer do palco, por volta da 1h.

Antes de Lauana, se apresentaram nomes como Estado Maior da Restinga, Alma Gaúcha, Luiza Barbosa e Papas da Língua.

Moradora do bairro Morro Santana, a empreendedora Patrícia Selau, 37, passou a virada no evento da Capital pela primeira vez. Além do Ano-Novo, a família também foi comemorar o aniversário de 16 anos da filha, Manuela.

— Esse ano eu vi que estava muito organizado, porque os outros anos eu sempre passei no Litoral e sempre tive muito medo de assalto. Minha filha queria muito ver os fogos. Como eu vi por meio das redes sociais que teria muita segurança e atrações como Papas da Língua, que desde adolescente eu acompanhei, eu fiz um esforço para estar aqui. Superou muito — conta.

Fechando os shows, o grupo Só Pra Contrariar subiu ao palco, cantando sucessos da banda que sempre ressalta a ligação com o Rio Grande do Sul.

O evento montado no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho também contou com food trucks e com o DJ Capu nos intervalos.

O espaço reservado para a festa ficou praticamente lotado. Famílias e grupos de amigos chegaram cedo, levando coolers e cadeiras de praia, além da própria ceia para a virada.