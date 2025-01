Público lota calçadão para virada de ano em Capão da Canoa

O ponto de encontro foi o Largo do Baronda, no centro da cidade. O público, estimado em mais de 1,2 milhão de pessoas, acompanhou os shows da dupla sertaneja gaúcha João Bosco e Gabriel, do DJ Jipp — que começou mais tarde do que o previsto, às 22h30min, por causa do atraso no início do show dos sertanejos — e do grupo Samba House, que começou a tocar à 0h30, após o show de fogos.