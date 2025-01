Litoral gaúcho supera 1,2 mil casos diários de queimaduras por águas-vivas desde o início da temporada

A Operação Verão registrou recorde de 13.397 casos de queimaduras por águas-vivas em 11 dias no litoral gaúcho. A média diária supera 1,2 mil ocorrências do tipo , sendo que foram mais de 4,1 mil só nessa quarta-feira (1°). Outras 2,8 mil já haviam sido registradas na terça-feira (31).

Os dados dizem respeito a toda a faixa litorânea do Estado – de Torres ao Chuí. Enquanto o Litoral Norte contabiliza 13.004 registros, o Litoral Sul acumula 393, entre os dias 22 de dezembro e 1º de janeiro.

Até o momento, as praias com maior incidência foram:

Arrancada histórica

Biólogos apontam que o fenômeno resulta de uma corrente marítima vinda do norte do Brasil. A água clara e quente na costa gaúcha cria condições ideais para a reprodução das chamadas mães d'água.

O coordenador da Operação Verão, major Daniel Moreno, lembra que o número maior de banhistas na orla também colabora para aumentar as estatísticas a um nível quatro vezes maior que em temporadas anteriores, no mesmo período. Ele ressalta, contudo, que a estatística reforça que o verão de 2025 registra arrancada histórica, de tempo bom e mar convidativo.

— Dá para termos uma ideia se o verão foi bom ou ruim, por incrível que pareça, pela maior quantidade de lesões por água-viva. É sinal que está mais calor e as pessoas estão mais na água. Das últimas 15 temporadas, nenhuma começou tão boa. A água-viva incomoda as pessoas, mas não é motivo para deixar de aproveitar a praia, que está sensacional — enfatiza o major Daniel Moreno.

Cuidados necessários

Para alertar os banhistas, os guarda-vidas hastearam a bandeira roxa, sinalizando o risco de animais marinhos perigosos no local.

A recomendação para quem sofre queimaduras é simples: aplicar vinagre na área afetada. O produto está disponível nas guaritas de toda a orla. Não é recomendado lavar o machucado imediatamente com água doce, como em torneiras e chuveiros, e sim com a água do mar.