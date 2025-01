Biólogo lista os tipos de águas-vivas que aparecem no litoral gaúcho e aponta as mais perigosas; veja quais são 

Voltou a chamar a atenção no Rio Grande do Sul a quantidade de relatos de pessoas que entraram em contato com águas-vivas. Em cerca de 10 dias, a Operação Verão no Litoral Norte registrou um recorde , com ao menos 9,4 mil banhistas relatando queimaduras.

Conforme explicou na manhã deste sábado (4) em entrevista ao programa SuperSábado da Rádio Gaúcha o biólogo Maurício Tavares, do Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar) da UFRGS, há diferentes tipos de águas-vivas que aparecem no litoral gaúcho . Destas, há duas que se destacam pela periculosidade.

— As duas mais comuns que têm no verão é uma água-viva menor, transparente, com tentáculos rosa e laranja, que causa as queimaduras mais frequentes todos os anos, conhecida como "reloginho". Depois, a gente tem uma outra espécie, que não é água-viva mas é desse grupo, que é a caravela portuguesa, que flutua na coluna d'água, tem os tentáculos bem compridos, coloração azul e roxa, é muito bonita. Essas duas são as que causam as queimaduras e são bem frequentes — aponta Maurício.