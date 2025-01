Inscrições circulares na orla de Tramandaí intrigam veranistas

O surgimento de três desenhos apócrifos em forma circular na orla de Tramandaí, no amanhecer deste sábado (4), despertou atenção de veranistas no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Duas imagens maiores, aparentemente idênticas, tinham formato circular e quatro subdivisões no seu miolo que, alcançados pela luz do sol, adquiriam tons distintos de coloração para quem olhava do alto. O núcleo do círculo parecia ter sido arado em simetria. Entre as duas imagens maiores, havia uma menor, com a mesma forma.