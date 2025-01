Crepe, sorvete ou violinha com batata frita? Saiba quais são os campeões na preferência dos veranistas à noite em Capão da Canoa

Filas são marca registrada nos pontos de venda de crepes no centro de Capão da Canoa.

Alimentação leve e o despertar de sabores da infância. Essas são expressões que resumem a busca dos veranistas em Capão da Canoa, no Litoral Norte, por lanches populares no verão.

Na reta final de 2024, a procura por sorvetes e crepes lidera novamente a lista de desejos entre o público que sai à noite para comer. Em um levantamento informal feito por Zero Hora, a preferência por esses itens prevaleceu em sete a cada 10 pessoas questionadas pela reportagem.

Um lanche leve e saboroso, mas que, por vezes, não é tão rápido e com preços que variam entre R$ 15 e R$ 45, a procura por crepes é marcada pelas filas que se formam e ultrapassam a marca de uma hora e meia de espera.

— Pela época do ano, o preço até é justo. Embora tenha bastante fila, tem a praticidade. Você vai em um restaurante e qualquer prato custa R$ 60. Por isso, cabe o crepe por conta dessa agilidade e o fato de que é bem gostoso — diz o professor de física Robson Trevisan, 32 anos, que saiu do Amapá para aproveitar o final de ano em Capão da Canoa, ao lado da família.

O gestor de TI Edson Xavier de Almeida, 51 anos, afirma não se assustar com o movimento no Litoral:

Vendido em bancas na área central de Capão, o lanche é seguido de perto pelo sorvete na preferência dos consumidores. Além de ser refrescante diante do calor, tem preços mais acessíveis, a partir de R$ 8, mas podendo chegar a R$ 50.

Estudantes da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Bernardo Paz de Freitas, 20, e Ana Julia Sonza, 24, chegaram ao litoral no sábado (28) e se assustaram com os preços dos crepes. Por isso, durante a noite, optaram pela cremosidade e os sabores de sorvetes que marcaram a infância.

O presidente da Associação Comercial Industrial e Prestadora de Serviço de Capão da Canoa e Xangri-Lá (ACICC), Augusto Roesler, aponta que a forte procura aos produtos é um indicativo de parte da força do comércio litorâneo de Capão, que aposta nas marcas da cidade para atrair os clientes:

— Os crepes são marca registrada de Capão da Canoa , conhecidos como os maiores e mais saborosos do Estado. Tem fila com horas de espera, mas que após a primeira mordida, vale o tempo de aguardo. Capão é uma cidade que oferece gastronomia qualificada e para todos os níveis sociais.

Nos restaurantes, além das tradicionais a la minutas e do xis, pratos como hambúrgueres e batata frita com violinha despontam entre os novos queridinhos dos veranistas na hora da janta. O motivo? A praticidade e a leveza dos alimentos que não pesam no estômago e permitem um maior aproveitamento das noites da cidade, como relata a publicitária e relações públicas, Sarah Machado: