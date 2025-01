Última noite do ano é marcada por forte movimento e chuva fina antes da festa da virada em Capão da Canoa

O clima leve e sereno da noite desta terça-feira (31), a última de 2024, é marcado por uma chuva fina e pelo movimento intenso em Capão da Canoa , no Litoral Norte.

A estimativa feita pela Secretaria Municipal do Turismo de é de que o número de veranistas que passarão o Réveillon na cidade chegue a 1,2 milhão . A expectativa, inflamada pela superlotação na rede de hotéis, permite ainda que o total de pessoas ultrapasse esta marca.

A festa da virada para 2025 irá ocorrerá no Largo da Baronda, na orla da cidade . As atrações musicais incluem show da dupla sertaneja João Bosco e Gabriel .

A partir das 23h, o DJ Jipp, responsável pela contagem regressiva antes dos fogos, assumirá o palco montado à beira-mar. A programação será encerrada com um show do grupo Samba House no decorrer da madrugada.