Como foi a temporada de Kuscevic, alvo do Grêmio, como zagueiro de Quinteros no Chile

Benjamín Kuscevic não foi indicado por Gustavo Quinteros à toa. O novo técnico do Grêmio já comandou o zagueiro na Universidad Catolica, em 2019.

Na época, inclusive, os dois enfrentaram o Tricolor na Libertadores. Mas como foram as atuações do zagueiro no comando do treinador? Zero Hora te conta.

Kuscevic e Quinteros no futebol chileno

O zagueiro de 28 anos foi titular da Universidad Catolica na época de Quinteros. Juntos, somaram 24 partidas — todas do atleta em 2019.

Um pouco antes da reta final do ano, ele sofreu uma lesão no joelho e ficou de fora um por um tempo.

Foram 13 vitórias, três empates e sete derrotas na temporada. A equipe sofreu 20 gols.

O defensor balançou a rede adversária em duas oportunidades neste período. Ele também foi punido com quatro cartões amarelos.

Seu destaque pelo lado esquerdo da zaga se deu ao longo da temporada, com grande efetividade no jogo aéreo defensivo e com chegadas interessantes no ataque.

Títulos

Kuscevic chegou na Universidad Catolica em 2016, bem antes do comandante argentino-boliviano.

Por lá, conquistou diversos títulos, como as três ligas chilenas (venceu também um Apertura e um Clausura, antes da modificação do formato).

Em 2019, ao lado de Quinteros, o defensor levantou o troféu nacional e também o da Supercopa.

Grêmio x Kuscevic e Quinteros

Em 2019, Tricolor venceu os chilenos na Arena pela fase de grupos da Libertadores. André Ávila / Agencia RBS

Pela fase de grupos da Libertadores 2019, Kuscevic foi um dos zagueiros titulares na Universidad Catolica, treinada por Quinteros, contra o Grêmio.

No primeiro jogo, em Santiago, vitória da Catolica por 1 a 0. Na Arena, 2 a 0 para o Tricolor.

Kuscevic atuou os 90min em ambos os confrontos e foi bastante participativo, principalmente em casa. Como visitante, a equipe de Quinteros sofreu como um todo.

