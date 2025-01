Alvo do Grêmio, Kuscevic teve passagem por Real Madrid antes de estourar em time de Quinteros

Kuscevic pela seleção chilena. Javier TORRES / AFP

Um dos nomes que o Grêmio busca para reforçar o elenco para a próxima temporada, Benjamín Kuscevic foi peça destacada da Universidad Católica campeã chilena sob o comando de Gustavo Quinteros, em 2019. Foi esse desempenho que chamou atenção do Palmeiras para a chegada do chileno ao futebol brasileiro, em 2020.

Em 2024, ele atuou pelo Fortaleza, que ainda tenta sua permanência em negócio com o Coritiba, dono dos direitos econômicos do defensor. Kuscevic tem em sua carreira uma passagem pela base do Real Madrid.

Por ter a saída de bola e velocidade, atributos determinantes para um zagueiro no futebol moderno, Kuscevic foi tratado desde a base como potencial de ser um grande defensor do futebol chileno. Em 2014, ele chegou a passar pela base do Real Madrid em contrato de empréstimo, mas acabou não sendo comprado pelo clube espanhol.

No retorno ao Chile, subiu para o elenco profissional e iniciou sua trajetórias na Universidad Católica. Já era titular da equipe quando Gustavo Quinteros chegou a Santiago em 2019. Com o zagueiro como peça importante, a Católica foi campeã chilena com 13 pontos de vantagem para o vice Colo-Colo. O time teve a melhor defesa do torneio com apenas 14 gols sofridos em 24 jogos.

Futebol brasileiro

Pelo bom desempenho na Católica, Kuscevic foi comprado pelo Palmeiras no final de 2020. Apesar do bom cartaz construído no Chile, o zagueiro não conseguiu se consolidar como titular. Em fevereiro de 2023, ele foi negociado com o Coritiba porque queria jogar mais. Na época, o técnico Abel Ferreira lamentou a decisão do defensor, mas reconheceu que ele era apenas a quarta opção do elenco. O português, no entanto, elogiou a postura profissional do jogador.

— O Kuscevic chegou ao clube no mesmo tempo que eu, mais ou menos. Ele sempre foi o nosso quarto zagueiro. Tem muita qualidade. Ele colocava muita intensidade nos treinos. Mas sempre percebeu que os jogadores que tinha na frente têm muita qualidade, e ele respeitou isso, trabalhando sempre — declarou.

No Coritiba, Kuscevic realizou o desejo de ser titular, mas esteve longe de alcançar objetivos esportivos. O time paranaense acabou rebaixado no Brasileirão de 2023. Em fevereiro do ano passado, ele foi contratado pelo Fortaleza por empréstimo.

Kuscevic conseguiu ganhar lugar no time de Juan Pablo Vojvoda. O chileno disputou 43 jogos pela equipe. No Brasileirão foram 22 partidas, 21 delas como titular.

O Fortaleza ainda tenta a permanência de Kuscevic, mas perdeu na virada do ano a preferência pela compra com o fim do empréstimo. Dono dos direitos econômicos, o Coritiba pode negociar o defensor com qualquer clube.

— Kuscevic é um atleta que tem todo o interesse do Fortaleza e a recíproca é verdadeira por parte do jogador. Aqui ele conquistou a titularidade da seleção do Chile e tem números muito consistentes. É um casamento que acho que tem tudo para dar certo. O Fortaleza tem se movimentado nos bastidores naquilo que lhe cabe para dar seguimento a esse jogador — disse o presidente do Fortaleza, Alex Santiago, em entrevista ao GE.

Versatilidade

Além da velocidade e da saída de bola, Kuscevic tem como ponto forte a versatilidade. Destro, ele se acostumou ao longo da carreira a jogar dos dois lados da zaga. Em 2024, por exemplo, ele vinha jogando pela direita no Fortaleza e atuou pela esquerda na seleção chilena. Com Quinteros na Católica, ele também era usado das duas formas.

Mapa de calor de Kuscevic no Fortaleza:

Mapa mostra maior presença de Kuscevic no lado direito. Sofascore / Reprodução

Mapa de calor de Kuscevic nos jogos da seleção neste ano:

Kuscevic disputou dois jogos pelo Chile nas Eliminatórias. Sofascore / Reprodução

Kuscevic no Fortaleza

43 jogos (40 como titular)

3 gols marcados