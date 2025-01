Último domingo do ano tem praia lotada em Capão da Canoa

O sol encoberto por algumas nuvens pela manhã, combinado com uma garoa fina, deu espaço ao tempo limpo e agradável ao longo do domingo (29), em Capão da Canoa, no Litoral Norte. O último final de semana do ano, sem o vento sul de sexta-feira (27) e sábado (28), tem o ritmo ditado pela lotação quase máxima das faixas de areia nas praias da cidade.