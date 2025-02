Limitador físico para evitar a passagem de veículos pesados em ponte sobre o Rio Mampituba já está instalado

A prefeitura de Torres afirmou neste sábado (22) que as obras de acesso à Ponte Anita Garibaldi , sobre o Rio Mampituba , na divisa entre o município do Litoral Norte com Passo de Torres, em Santa Catarina, estão concluídas .

Porém, como ainda não foram entregues de forma oficial, o anúncio será realizado apenas na segunda-feira (24). A instalação de um limitador físico para evitar a passagem de veículos com peso maior do que 10 toneladas está pronta. No lado catarinense, a estrutura já havia sido instalada, e somente caminhões do Corpo de Bombeiros estão autorizados a fazer a travessia.