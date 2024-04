Após determinação judicial, as prefeituras de Torres e Passo de Torres (SC) deram início nesta semana às obras para restringir o tráfego de veículos acima de 10 toneladas na ponte sobre o Rio Mampituba que liga ambas cidades. Conforme a decisão, que partiu da Promotoria de Justiça de Torres, em caso do descumprimento as duas cidades correm risco de multa de R$ 10 mil ao dia.