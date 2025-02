Apresentado a Leite e Melo, sistema holandês prevê conselhos regionais e solidariedade para conter cheias

Leite, Melo e integrantes da comitiva gaúcha conheceram projetos na região de Veessen neste sábado. Mauricio Tonetto / Palácio Piratini/Divulgação

As soluções para evitar cheias não podem ser pensadas isoladamente, cidade por cidade. Esse foi um dos principais recados deixados pelos holandeses para a comitiva da prefeitura de Porto Alegre e do governo do Estado, no segundo dia da missão conjunta que realizam na Holanda.

Na localidade de Veessen, na manhã deste sábado (22), a comitiva conheceu um canal de oito quilômetros com diques que foi construído ao lado do rio que cruza a região. O objetivo do canal não é proteger diretamente Veessen, mas evitar que a perda de velocidade do rio naquela área, durante uma cheia, gere represamento e destruição em localidades situadas mais acima do curso d’água.

Em tempos normais, o canal de Veessen, construído ao lado do rio, fica seco. Se precisar ser utilizado (os holandeses estimam que isso ocorra a cada 75 anos), comportas serão abertas e desviarão parte do rio principal para o canal secundário, evitando represamentos.

Para garantir que as obras sejam pensadas regionalmente e não apenas na questão municipal, a Holanda conta com 21 conselhos regionais de águas. Com membros eleitos democraticamente pela comunidade, os conselhos cobram impostos e aplicam o dinheiro em obras de proteção regional. Para garantir a igualdade regional, áreas com pouco risco de desastre financiam a proteção de áreas de maior risco no país.

— A aliança trabalha em uma base de solidariedade. O governo nacional e os conselhos financiam juntos os projetos. Caso contrário, áreas como a Zelândia, no sul e no leste dos Países Baixos, que estão em maior perigo, enfrentariam um problema financeiro impossível — Marijin Ornstein, integrante da Autoridade Regional de Águas.

O governador Eduardo Leite disse, neste sábado, ser cedo para apontar quais projetos holandeses podem ser replicados no Rio Grande do Sul, destacando contudo a visão sistêmica da gestão da água nos Países Baixos.

— Pelo que conversamos com especialistas que nos acompanham, eles trabalham com a visão sistêmica de diversos rios e diversas intervenções. Neste projeto, são 34 intervenções feitas ao longo dos rios para ajudar a reduzir níveis de enchentes. E, sim, parece se aplicar para o nosso caso, em algumas situações — disse Leite, ao fim das visitas.

Ao avaliar as atividades do segundo dia de missão, o prefeito Sebastião Melo valorizou a força dos conselhos regionais de água holandeses. Melo admitiu também que é preciso reforçar os programas de educação ambiental em Porto Alegre.

— Eles têm aqui (na Holanda) esses comitês das águas. Nós temos os comitês das bacias (no RS). Aqui, tratam isso como uma coisa muito importante. É importante porque, às vezes, uma obra que é feita numa cidade vai ter uma interferência em outra. E mesmo que ela não sirva aquela cidade, mas tem essa colaboração e essa compreensão federativa que se aquela obra não for feita naquela região, vai afetar a outra — disse Melo.

O sistema visto pela comitiva gaúcha em Vasseen é um dos 34 que integram o Room for the River, programa que está ampliando as áreas destinadas aos rios no país. Em outras palavras, parar de lutar contra os rios e entregar mais espaços para que eles corram sem provocar danos.

Resumo da agenda da missão

Agenda informada pelo governo do Estado, com possibilidades de atualizações

20/2 - Quinta-feira

Chegada a Haia (Holanda)

21/2 - Sexta-feira

Reunião com a RVO – Netherlands Enterprise Agency.

22/2 - Sábado

Visita a exemplo de aplicação do conceito Room for the River na cidade de Veesen.

Visita ao projeto Room for the River em Nijmegen.

23/2 - Domingo

Visita técnica ao Zand Motor (motor de areia).

Visita ao museu da grande enchente de 1953.

Visita às barreiras contra enchentes construídas após a tragédia de 1953.

24/2 - Segunda-feira

TU Delft: apresentação de projetos de resiliência urbana.

Deltares: pesquisa em proteção contra inundações.

Flood Proof Holland: visita a locais com proteções temporárias contra enchentes.

25/2 - Terça-feira

Prefeitura de Rotterdam: reunião com o conselho municipal sobre cidades resilientes e arquitetura, além de tour pelos principais pontos da cidade resiliente.

Waterschappen Hollands e Delta: agenda sobre gestão da água.

26/2 - Quarta-feira

Ecoshape: acompanhar visita técnica e conhecer soluções baseadas em alternativas utilizando a natureza como aliada

Retorno da comitiva do governo do Estado a Porto Alegre

27/2 e 28/02 - Quinta-feira e sexta-feira