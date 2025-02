Sem passageiros, sem aviões, sem benefícios: novo aeroporto do Paquistão é um mistério

Sem passageiros e sem aviões, o mais novo e mais caro aeroporto do Paquistão é um tanto misterioso. Totalmente financiado pela China, com um custo de US$ 240 milhões, ninguém sabe ao certo quando o Aeroporto Internacional de Gwadar será inaugurado. Localizado na cidade costeira de Gwadar e concluído em outubro de 2024, o aeroporto é um contraste gritante com a empobrecida e instável província de Balochistão ao seu redor.

Ao longo da última década, a China investiu pesado em Balochistão e Gwadar como parte de um projeto multibilionário que conecta sua província ocidental de Xinjiang ao Mar Arábico, chamado Corredor Econômico China-Paquistão (CPEC). As autoridades o consideram transformador, mas há poucas evidências de mudanças em Gwadar.

A cidade não está conectada à rede elétrica nacional - a energia vem do vizinho Irã ou de painéis solares - e não há água potável suficiente. Um aeroporto com capacidade para 400.000 passageiros não é uma prioridade para a cidade, com seus 90.000 habitantes. "Este aeroporto não é para o Paquistão ou Gwadar", disse Azeem Khalid, especialista em relações internacionais que se especializa nas relações Paquistão-China. "Ele é para a China, para que eles possam ter acesso seguro para seus cidadãos a Gwadar e Balochistão."

Presos entre militantes e o exército

O CPEC catalisou uma insurgência de décadas em Balochistão, uma região rica em recursos e estrategicamente localizada. Separatistas, indignados com o que afirmam ser a exploração do Estado às custas dos locais, lutam pela independência - visando tanto tropas paquistanesas quanto trabalhadores chineses na província e em outros lugares.

Membros da minoria étnica balúchi no Paquistão afirmam enfrentar discriminação do governo e ser negados oportunidades disponíveis em outras partes do país, acusações que o governo nega. O Paquistão, interessado em proteger os investimentos chineses, aumentou sua presença militar em Gwadar para combater a dissidência.

A cidade é um emaranhado de pontos de controle, arame farpado, tropas, barricadas e torres de vigilância. As estradas são fechadas a qualquer momento, vários dias por semana, para permitir a passagem segura de trabalhadores chineses e VIPs paquistaneses. Oficiais de inteligência monitoram jornalistas que visitam Gwadar. O mercado de peixe da cidade é considerado sensível demais para cobertura. Muitos moradores locais estão exaustos.

"Ninguém costumava perguntar para onde estávamos indo, o que estávamos fazendo, e qual é o seu nome", disse Khuda Bakhsh Hashim, um nativo de Gwadar de 76 anos. "Costumávamos aproveitar piqueniques até a noite nas montanhas ou nas áreas rurais." "Agora nos pedem para provar nossa identidade, quem somos, de onde viemos", acrescentou. "Somos moradores. Aqueles que perguntam devem se identificar."

Hashim recorda com carinho quando Gwadar era parte de Omã, e não do Paquistão, e era uma parada para navios de passageiros indo para Mumbai. As pessoas não iam para a cama com fome e os homens encontravam trabalho facilmente, disse ele. Sempre havia algo para comer e nunca faltava água potável. Mas a água de Gwadar secou devido à seca e à exploração descontrolada. O trabalho também secou. O governo afirma que o CPEC criou cerca de 2.000 empregos locais, mas não está claro a quem se referem como "local" - residentes de Balochistão ou paquistaneses de outras partes do país. As autoridades não deram mais detalhes.

Moradores de Gwadar veem poucos benefícios da presença chinesa

Gwadar é simples, mas charmosa, com uma comida excelente e habitantes locais conversadores e acolhedores com os estrangeiros. Fica movimentada durante os feriados públicos, especialmente nas praias. Ainda assim, há uma percepção de que é perigoso ou difícil visitar - apenas uma rota comercial opera no aeroporto doméstico de Gwadar, três vezes por semana para Karachi, a maior cidade do Paquistão, localizada na outra extremidade da costa do Mar Arábico do Paquistão.

Não há voos diretos para a capital provincial de Balochistão, Quetta, centenas de milhas para o interior, ou para a capital nacional Islamabad, ainda mais ao norte. Uma rodovia costeira cênica tem poucas instalações. Desde que a insurgência balúchi eclodiu pela primeira vez há cinco décadas, milhares desapareceram na província - qualquer um que se manifeste contra a exploração ou opressão pode ser detido, suspeito de conexões com grupos armados, dizem os moradores locais.

As pessoas estão tensas; ativistas afirmam que há desaparecimentos forçados e tortura, o que o governo nega. Hashim quer que o CPEC tenha sucesso para que os moradores, especialmente os jovens, encontrem empregos, esperança e propósito. Mas isso ainda não aconteceu. "Quando alguém tem algo para comer, por que ele escolheria ir pelo caminho errado?", disse ele. "Não é uma coisa boa irritar as pessoas." A violência militante diminuiu em Balochistão após uma contra-insurgência do governo em 2014 e se estabilizou no final daquela década, segundo o Instituto Paquistanês de Estudos de Conflito e Segurança.

Os ataques aumentaram após 2021 e subiram de forma constante desde então. Grupos militantes, especialmente o proscrito Exército de Libertação Balochi, foram encorajados pela ruptura do cessar-fogo com o governo do Talibã paquistanês em novembro de 2022.

Inauguração adiada

Preocupações de segurança adiaram a inauguração do aeroporto internacional. Havia temores de que as montanhas da área - e sua proximidade com o aeroporto - poderiam ser o ponto de partida ideal para um ataque. Em vez disso, o primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif e seu homólogo chinês Li Qiang realizaram uma cerimônia virtual. O voo inaugural foi restrito à mídia e ao público.

Abdul Ghafoor Hoth, presidente distrital do Partido Awami de Balochistão, disse que nenhum residente de Gwadar foi contratado para trabalhar no aeroporto, "nem mesmo como vigia." "Esqueçam os outros empregos, quantos balúchis há neste porto que foi construído para o CPEC?", perguntou ele.

Em dezembro, Hoth organizou protestos diários sobre as condições de vida em Gwadar. Os protestos pararam 47 dias depois, quando as autoridades prometeram atender às demandas dos moradores, incluindo melhor acesso à eletricidade e à água. Nenhum progresso foi feito na implementação dessas demandas desde então.