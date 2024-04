Prevista para ser entregue neste sábado (6), a nova ponte pênsil entre Torres, no Litoral Norte, e Passo de Torres, em Santa Catarina, teve a conclusão adiada. A prefeitura de Passo de Torres e a empresa responsável pela reforma publicaram termo aditivo acordado na segunda-feira (1°), com a prorrogação por mais oito meses, com novo vencimento previsto para o dia 31 de dezembro. A obra começou em outubro do ano passado.