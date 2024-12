Radialista e músico Guto Agostini morre aos 61 anos, em Caxias do Sul

Morreu nesta quinta-feira (19) o radialista, músico e professor Guto Agostini , aos 61 anos. Nascido em Lajeado, foi em Caxias do Sul que ele se tornou radialista e construiu carreira. Nos últimos meses, lutava contra um câncer de pulmão.

De acordo com o amigo e ex-colega de trabalho Mário Fermiano, Guto era inovador no que se propunha a fazer:

— Era um cara que sempre pensou na frente . Ele não se conformava muito com a ideia de se fazer um modelo de rádio padrão. A gente quebrou paradigmas na época trazendo programas de humor que ele e outros colegas produziram — relembra Fermiano.

Nos anos 1990, Agostini ficou conhecido por trabalhar como radialista na antiga rádio Studio 93. Recentemente, foi convidado a estruturar a rádio Studio Classic. Junto à carreira de locutor, atuou como professor na área de Língua Portuguesa em várias escolas e, desde 2010, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS).