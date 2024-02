As condições da ponte interestadual José Mário Soares Noronha, conhecida como "ponte de concreto", que liga Torres, no RS, a Passo de Torres, em SC, estão sendo apuradas pelas promotorias de justiça de ambos estados. O Ministério Público de Torres e o Ministério Público de Santa Rosa do Sul, em Santa Catarina, que responde por Passo de Torres, estão verificando as condições da estrutura.