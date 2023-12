O atraso na reconstrução da ponte pênsil entre Torres e Passo de Torres, que rompeu em fevereiro, traz prejuízo a moradores e comerciantes na região. Além da queda no movimento turístico, que afeta negócios locais, a travessia era usada por moradores que precisam transitar diariamente entre os dois municípios, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina.