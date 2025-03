Trânsito de migrantes pela selva do Darién foi reduzido em 60%, afirma Colômbia

A migração para os Estados Unidos através da perigosa selva do Darién, na fronteira entre Colômbia e Panamá, foi reduzida em 60%, disse,

"Vemos que há uma redução de cerca de 60% no fluxo migratório (no Darién) e isso nos leva a concluir que precisamos ter, sim ou sim, um plano de articulação de gestão para os migrantes", destacou a ministra das Relações Exteriores em uma coletiva de imprensa.

As novas políticas de deportações e maiores restrições do presidente americano, o republicano Donald Trump, impactam no fluxo de caravanas de viajantes e produzem o fenômeno da migração reversa, em que milhares tentam regressar aos seus países de origem.