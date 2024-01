A prefeitura de Passo de Torres, através da secretaria municipal de Planejamento e Meio Ambiente, entregará nesta terça-feira (9) um relatório das obras da ponte pênsil para a Marinha do Brasil. O envio de documentação se dá pela Agência da Capitania dos Portos de Tramandaí. As obras da ponte, que liga Torres, no Litoral Norte, a Passo de Torres, em Santa Catarina, foram paralisadas após uma fiscalização feita pela Marinha no dia 20 de dezembro de 2023.