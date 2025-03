Menina de sete anos é picada por cobra no quintal de casa em Santa Catarina

Criança foi atendida no Hospital Santo Antônio, em Blumenau.

Uma menina de sete anos foi picada por uma cobra na manhã de terça-feira (4) em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

A serpente fugiu logo após o ataque, mas, segundo a descrição da família aos bombeiros, pode se tratar de uma jararacuçu, considerada a maior cobra venenosa da região Sul do país, segundo o g1.

O incidente ocorreu no quintal da residência da vítima. Após o ataque, familiares levaram a criança até a base do Corpo de Bombeiros .

Menina estava consciente

No atendimento inicial, a menina apresentava um ferimento no calcanhar esquerdo, mas estava consciente e com sinais vitais normais.