Após falha mecânica, avião bimotor faz pouso de emergência em Bento Gonçalves 

Conforme o relato do piloto ao Corpo de Bombeiros, ele estava com um tripulante a bordo quando o motor esquerdo da aeronave apresentou falha e fumaça branca, deixando de funcionar em pleno voo. Porém, o piloto conseguiu pousar na região do bairro São Vendelino, sem maiores danos e sem feridos. Não foi informado qual era a origem da decolagem do avião.