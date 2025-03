STJ volta a ser alvo de ataques cibernéticos e portal fica instável

STJ foi alvo de um ataque massivo DDOS

De acordo com o setor de tecnologia do tribunal, a medida tem como objetivo evitar que o portal seja derrubado por um ataque do tipo “Negação de Serviço” (Denial of Service ou DDoS, na sigla em inglês). Esse tipo de ofensiva hacker envia um número exagerado de solicitações de acesso aos servidores de algum site, por exemplo, fazendo com que a página saia do ar. É como se um grande número de pessoas acessasse o site simultaneamente, extrapolando a capacidade de operação do sistema que mantém o endereço no ar.