"Vai ser um ponto forte na Igreja", diz irmã de Caxias do Sul que pertence à mesma ordem religiosa do papa Leão XIV

A escolha do cardeal norte-americano Robert Prevost como o novo Papa foi particularmente especial para uma irmã que atua no bairro Glória, em Caxias do Sul. Leão XIV, assim como Lourdes Dias de Castro, 72 anos, faz parte da Ordem de Santo Agostinho , considerado um dos maiores filósofos e teólogos da Igreja Católica.

— Fiquei muito feliz, porque agora, mais do que nunca, o povo vai conhecer a vida do grande Santo Agostinho — festeja a freira.

Nascida em Lagoa Vermelha e com mais de 50 anos na vida religiosa, a irmã Lourdes passou a integrar a Ordem de Santo Agostinho na juventude , quando mudou-se para São Paulo. Em Caxias do Sul, está atuando há cerca de 15 anos , presente principalmente nos bairros Glória e Monte Carmelo.

— Vai ser um ponto forte na Igreja. Ele (Santo Agostinho) entrega uma regra tanto para as irmãs como para os padres agostinianos: a nossa espiritualidade se baseia no Ato dos Apóstolos. No capítulo 4 (da Bíblia), quando se fala que a nossa vivência deveria ser um só coração e uma só alma, a unidade. Viver a unidade entre nós e um cuidado especial pela Igreja. Ninguém entre nós deveria ter necessidade de nada. Conforme os Atos dos Apóstolos, tudo deveria ser em comum. Então, a nossa espiritualidade é essa. Se resume no amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo igual a nós mesmos, partilhando tudo aquilo que chega em nossas casas — explica a irmã agostiniana.