Fisiculturista Gui Bull morre aos 30 anos

Natural do Paraná, Gui Bull acumulava uma trajetória de destaque no fisiculturismo brasileiro. Ao longo da carreira, conquistou cinco títulos de campeão overall nas categorias Classic Physique e Fisiculturismo Clássico .

Vida acadêmica

Além da atuação prática no esporte, Gui Bull mantinha forte ligação com a ciência. Era formado em Biologia pela Universidade Estadual do Paraná (Unespar) e possuía mestrado e doutorado em Bioquímica pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Atualmente, cursava Nutrição no Centro Universitário de Maringá.