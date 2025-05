Papa Leão XIV fez a primeira aparição pública aos devotos no Vaticano nesta quinta-feira. Tiziana FABI / AFP

O religioso norte-americano Robert Francis Prevost Martínez, 69 anos, recém-eleito papa Leão XIV, pertence à Ordem de Santo Agostinho (O.S.A.). No Brasil, as sedes agostinianas estão localizadas em estados como Paraná, São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Pernambuco, além do Distrito Federal. No Rio Grande do Sul, não há base.

O padre Caio Márcio Moraes, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Goiânia, contextualiza que a ordem de frades mendicantes foi fundada pela igreja em 1244, mas que a espiritualidade vem desde os tempos de Santo Agostinho, morto em 430 d.C no norte da África.

— Nós temos ramos que surgiram da mesma ordem: dos Agostinianos Descalços e os Recoletos — cita o padre, que está em Goiânia há apenas um ano, mas atuava antes no Paraná.

Origem

Presente em em cerca de 42 países e com 2,6 mil religiosos, a Ordem de Santo Agostinho tem o propósito de anunciar o Evangelho pelo mundo, por meio das missões, das obras sociais e dos colégios.

Vindos da Espanha, os primeiros frades agostinianos chegaram no Brasil em 17 de julho de 1899. Em 1931, foi fundado o Colégio Santo Agostinho, em São Paulo, enquanto em 1961 foi a vez do Colégio São José, em São José do Rio Preto. Por sua vez, o Seminário Santo Agostinho foi estabelecido em Curitiba.

Nas décadas posteriores, mais agostinianos chegaram e expandiram a ordem para outras regiões. Em 2013, a Província Agostiniana do Brasil foi criada.

Em sua página na internet, apresenta-se como "um farol de ensinamentos e serviços altruístas, enraizados nos valores que norteiam a Ordem de Santo Agostinho."

Novo papa mescla estilos

O padre Caio Márcio Moraes ressalta que antes de ser eleito papa, Robert Prevost cursou matemática e direito canônico, além de ter atuado no Peru, outro país da América do Sul onde há sede agostiniana.

— O Robert Prevost tem uma formação muito ligada aos movimentos sociais e de periferias, assim como o papa Francisco. Ele trabalhou no Peru, que tem essa realidade de pobreza parecida com a nossa aqui no Brasil. Então, ele tem esse alinhamento também de pensar nos pequenos da igreja — compara.

O padre chama atenção para as vestimentas escolhidas por Leão XIV para sua primeira aparição pública para os devotos no Vaticano.