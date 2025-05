Jornalista Paulo César Verri morre aos 68 anos

O jornalista Paulo César Verri , natural de Santo Ângelo, região das Missões, morreu na tarde de quarta-feira (7), aos 68 anos. Ele estava internado no Hospital Moinhos de Vento desde terça-feira (6) e teve falência múltipla de órgãos, de acordo com a família.

O irmão Alexandre Almeida Verri o descreve como "apaixonado pelo Jornalismo". Paulo graduou-se na profissão pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Como profissional, teve passagens pela Rádio Guaíba e pelo Grupo RBS. Nos últimos anos, trabalhou com produção e filmagem.