Por questões de segurança, torcida do Inter será retirada antes do fim de jogo contra o Atlético Nacional 

Setor da torcida do Inter no Estádio Atanasio Girardot. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

A torcida do Inter presente no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, não poderá assistir os últimos minutos do jogo contra o Atlético Nacional-COL, nesta quinta-feira (8), pela Libertadores.

Conforme comunicado do Colorado, seus torcedores terão que deixar as arquibancadas aos 80 minutos da partida. Orientação da Força de Segurança da Colômbia, a medida foi tomada como "precaução diante da ameaça de ações do grupo Los Piratas”, organizada do Atlético Nacional.

Mais do que isso: "No ponto de encontro da torcida colorada, cerca de 50 indivíduos encapuzados tentaram furtar pertences dos torcedores do Inter", afirma o clube gaúcho.

Histórico de rachas e problemas em Porto Alegre

Colombianos foram separados no setor de visitantes do Beira-Rio, em abril. Pedro Moreira / Agência RBS

Os problemas em Medellín não chegam a surpreender o Inter. No jogo anterior entre as equipes, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, em abril, Porto Alegre foi palco de cenas lamentáveis, envolvendo as organizadas do Atlético Nacional: Los Piratas x Los del Sur.

Na ocasião, o Colorado estava ciente do cenário, por isso organizou a segurança: no Beira-Rio, a torcidas foram separadas no setor de visitantes. Horas depois da partida, os colombianos entraram em confronto nas ruas da Cidade Baixa e deixaram dois mortos.

Veja nota do Inter na íntegra

"Informamos que, por orientação da Força de Segurança da Colômbia, os torcedores do Internacional serão retirados do estádio no minuto 80 da partida. A medida foi adotada como precaução diante da ameaça de ações do grupo “Los Piratas”. No ponto de encontro da torcida colorada, cerca de 50 indivíduos encapuzados tentaram furtar pertences dos torcedores do Inter. A ação visa preservar a segurança de todos."