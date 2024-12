A atriz australiana Cate Blanchett visitou nesta semana o bairro Sarandi, em Porto Alegre, além das cidades de Lajeado e Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari.

Embaixadora da Boa Vontade da Acnur (Agência da ONU para Refugiados), ela chegou a São Paulo na segunda-feira (16). No mesmo dia, pegou um avião para a capital gaúcha, onde desembarcou no aeroporto Salgado Filho. Blanchett ficou hospedada no Art Hotel Transamerica Collection, no bairro Bela Vista, zona norte de Porto Alegre.

Nascida em Melbourne, Cate Blanchett foi premiada com o Oscar duas vezes, como melhor atriz por Blue Jasmine (2013), de Woody Allen, e melhor atriz coadjuvante por O Aviador (2004), de Martin Scorsese. Tornou-se internacionalmente reconhecida ao interpretar a rainha inglesa Elizabeth I em Elizabeth (1998) — papel pelo qual foi indicada ao Oscar — e deu vida à elfa Galadriel na trilogia O Senhor dos Anéis. Embaixadora da Acnur desde 2016, a atriz já visitou refugiados em diversos países, como Mianmar, Jordânia e Líbano, sempre pagando as viagens de seu próprio bolso.

Durante a visita ao Rio Grande do Sul, ela conheceu a resposta da organização no Estado em apoio às autoridades locais e participou de encontros com pessoas impactadas pela cheia. Também visitou iniciativas lideradas por refugiados voltadas à integração socioeconômica dessa população.

Na segunda, a atriz esteve no bairro Sarandi, o mais impactado na Capital pela enchente de maio. Cate Blanchett visitou o abrigo Aldeias Infantis SOS Brasil, parceiro do Acnur no acolhimento de pessoas refugiadas que ficou 20 dias debaixo d'água. Havia uma festa de Natal sendo realizada no local.

A atriz encontrou-se com Johanna Moya, uma venezuelana que mora na região e trabalha como recicladora. Em maio, ela teve a casa destruída pela inundação. Além disso, Cate conversou com uma agente de saúde do SUS, que trabalha na comunidade do Sarandi.

— Conheci Johanna, uma mãe solteira refugiada da Venezuela que, com os três filhos pequenos, perdeu o emprego e a casa nas enchentes de maio e ficou sem comida ou energia por dias a fio — afirmou Cate durante a visita.

— Ela me disse: "Meus filhos ainda estão muito traumatizados. Quando choveu ontem (domingo, dia 15), eles se esconderam embaixo da mesa da cozinha. Preciso estar preparada para quando houver outra enchente. Preciso reconstruir com tijolos desta vez" — acrescentou.

Na terça-feira (17), a atriz foi ao Vale do Taquari. Primeiro, ela conversou com imigrantes haitianos em Lajeado. Depois, caminhou entre as ruínas no bairro Passo de Estrela, em Cruzeiro do Sul, que foi devastado pela cheia do Rio Taquari.

Na noite de terça, Cate participou de jantar com o governador Eduardo Leite e com o vice Gabriel Souza. A refeição foi servida no Palácio Piratini, com o seguinte cardápio:

Couvert

Antepasto do chef, manteiga de canela, pasta de pistache com tofu e pão

Entrada

Gaspacho de tomate e hortaliças orgânicas

Principal

Saltimboca

Cogumelo porto belo recheado com tomates secos

Polenta Cremosa

Mini agrião

Azeite de manjericão

Sobremesa

Sagu com creme vegano.

Durante a estadia no RS, a atriz fez uma reflexão em relação às mudanças climáticas em curso:

— Há uma profunda injustiça no fato de que os mais afetados pelas mudanças climáticas são os menos responsáveis pela poluição climática. É fundamental que as pessoas afetadas por eventos climáticos, inclusive as refugiadas, sejam incluídas nos planos de preparação, resposta e reconstrução.

E seguiu:

— Também é fundamental que a comunidade internacional se lembre de nossa humanidade compartilhada e, portanto, de nossa responsabilidade compartilhada, para que mais recursos sejam dedicados às comunidades mais expostas ao impacto negativo das mudanças climáticas — observou.

Na manhã de quarta-feira (18), Cate retornou para Londres.

Nesta quinta (19), o governador Eduardo Leite postou em sua conta na rede social X (antigo Twitter) uma foto ao lado da atriz. "Gratidão à atriz Cate Blanchett por sua visita ao RS como embaixadora do Acnur, dando visibilidade aos impactos das enchentes e às nossas ações para apoiar as famílias", registrou Leite.

O governador disse ter conversado com a atriz sobre políticas públicas: "Cate me enfatizou preocupações quanto aos efeitos das mudanças climáticas e sua relação com o deslocamento humano e com as populações deslocadas à força, destacando o reconhecimento da população refugiada como uma das mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas, e a necessidade de sua inclusão e participação em ações de preparação, contingência, mitigação e adaptação".

O vice Gabriel Souza também destacou que, durante o jantar no Piratini, foram discutidas medidas de apoio aos refugiados: