A enchente do Rio Taquari destruiu, no bairro Passo Estrela, cerca de 600 casas e a igreja da região, construída em 1954. Do que restou e ainda era visível neste domingo (26), apenas uma cruz de concreto sinalizava que ali existiu um espaço religioso. As imagens, os bancos e o altar desapareceram. Só uma coisa resistiu: uma imagem de quase três metros de altura de Nossa Senhora de Fátima. Só as mãos dela foram quebradas.