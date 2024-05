O governo do Rio Grande do Sul e as prefeituras de Pelotas e Rio Grande suspenderam as aulas nas redes estaduais e municipais das duas cidades na segunda (27) e na terça (28) devido à previsão meteorológica de chuva intensa nessas regiões. As aulas também estão suspensas em Porto Alegre, nas redes pública e privada, após determinação da prefeitura.