Thiaguinho e Péricles, Baile da Virada e muito mais com descontos do Clube do Assinante 

Ferrugem é uma das atrações. Sandro Mendonça / Divulgação

Pop Summer Festival

Ferrugem, Kamisa 10 e Livinho apresentam show na segunda (30), às 23h, na Privilège Sul (RS-389, 6.500), em Xangri-lá. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Réveillon em Florianópolis. Baile da Virada / Divulgação

Baile da Virada 2025

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no réveillon mais tradicional do norte da ilha, na terça (31), às 21h, no Hotel Slaviero Ingleses Convention (Rua das Gaivotas, 1.114), em Florianópolis.

Projeto Isso é Pagode. Murillo Tinoco / Multishow,Divulgação

Thiaguinho e Péricles

Cantores se apresentam no projeto Isso é Pagode, na sexta-feira (3/1), às 23h, na Privilège Sul (RS-389, 6.500), em Xangri-lá. Ingressos em bilheteriadigital.com. Sócios do Clube têm 30% de desconto.

Clube de piscinas e lazer. ASTTI / Divulgação

ASTTI - Clube de piscinas e lazer

Sócios do Clube do Assinante têm isenção na taxa da carteirinha (um por sócio), na sede da Associação dos Profissionais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação (Beco Souza Costa, 750), em Porto Alegre.

Hotel Ficare em Torres

Sócios do Clube do Assinante têm 10% de desconto em hospedagem no Hotel Ficare (Av. Barão do Rio Branco, 31, Centro), em Torres, realizadas pelos telefones (51) 9973-4715 ou (51) 3664-1588.

