Intervenções culturais, concerto de gaiteiros e show com Os Serranos marcam aniversário de Canela

Programação conta com show aberto ao público do grupo Os Serranos. Rod Garcia / Divulgação

Os 80 anos de emancipação política de Canela serão celebrados com música, cultura e tradição neste sábado (28). Ao longo de todo o dia, o evento comemorativo, que faz parte da programação do Sonho de Natal, terá diversas atrações distribuídas em diferentes pontos do município, valorizando artistas locais e promovendo o espírito natalino.

As atividades se iniciam às 10h, com o show do grupo That Simple Duo, na Praça da Igreja Matriz, seguido pela apresentação artística do CTG Querência, no Multipalco da Praça João Corrêa, às 11h. O That Simple Duo retorna ao meio-dia. Desta vez, na esquina das ruas Felisberto Soares e Dona Carlinda.

À tarde, o Sarau do Noel anima a Praça João Corrêa, às 13h, e, logo depois, às 14h, o público poderá prestigiar o espetáculo Natal em Versos, com Jéssica Gonçalves. Às 15h, Gláucio e Vicenzo trazem os Foles Natalinos para a esquina da rua Felisberto Soares com Dona Carlinda.

O espetáculo Encantorias Natalinas é a atração, a partir das 16h, na Praça da Igreja Matriz, enquanto Joy e Natan tocam simultaneamente na Praça João Correa. Depois, às 17h, o grupo Garfo e Bombacha toma o palco, trazendo o melhor do tradicionalismo gaúcho.

O final da tarde será marcado pelo Concerto de Gaiteiros, às 18h, reunindo artistas locais para celebrar os sucessos nativistas. O encerramento do evento, às 19h, ficará por conta do grupo Os Serranos, com um show que promete fechar o aniversário de Canela com chave de ouro.

O prefeito de Canela, Constantino Orsolin, enaltece a história de oito décadas construída por muitas mãos e corações.

— Nossa cidade é um exemplo de luta, perseverança e união. As conquistas do passado nos inspiram a seguir em frente, trabalhando com fé e coragem para um futuro ainda mais promissor. Parabéns, Canela, por tudo o que és e pelo que ainda serás! Que possamos seguir juntos, com gratidão e esperança — comemora Orsolin.