Pitty e mais atrações com descontos do Clube do Assinante

Artista traz para Porto Alegre seu novo show. Stepahanie Hanne / Divulgação

A cantora Pitty sobe ao palco do Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) no sábado (21), às 21h, com seu novo show. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e um acompanhante têm 50% de desconto.

Information Society é uma das atrações. Divulgação / facebook.com/informationsociety

Pop dançante e nostálgico

Information Society (foto), Kon Kan e Double You apresentam show no domingo (22), às 20h, no Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Diversão no Litoral Norte. Marina Park / Divulgação

Marina Park – Temporada 2025

Sócios do Clube têm 50% de desconto sobre o valor do ingresso adulto e um acompanhante (dois ingressos adulto), válido somente na bilheteria do parque em Capão da Canoa.

Inclui chocolate no formato de dinossauro. Tripadvisor / Divulgação

Parque Terra Mágica Florybal

Sócios do Clube e mais três acompanhantes no ingresso adulto ganham 15% de desconto + chocolate no formato de dinossauro (8g) de brinde, válidos na bilheteria do parque em Canela, na Serra.

Passeio em Garibaldi, no Tim Tim e em três vinícolas. Wine Bus / Divulgação

Passeio com o Wine Bus

30% de desconto para sócios do Clube no pacote do Wine Bus, que inclui passeio em Garibaldi, no Tim Tim e em três vinícolas. Gere o voucher e o apresente através do WhatsApp: (54) 9-9939-5445.

Exposição ocorre no Barra Shopping Sul. Comunicação Hit Makers / Divulgação

Exposição “Heróis DC”