Biblioteca Pública de Bento Gonçalves realiza Feira de Troca de Livros neste sábado

A Biblioteca Pública Castro Alves promove a 1ª edição da Feira de Troca de Livros , neste sábado (14), das 10h às 14h, em Bento Gonçalves. Na ação, estarão disponíveis em torno de 200 exemplares, em diversos gêneros, como literatura brasileira, estrangeira, assuntos gerais, livros infantis e juvenis. O objetivo é estimular a circulação de livros e a interação com a comunidade, além de reforçar a democratização do acesso à leitura .

O evento ocorrerá no pátio da Biblioteca Pública Castro Alves, na Rua Barão do Rio Branco, 123, no centro. Em caso de mau tempo, ocorre dentro das dependências da Biblioteca.