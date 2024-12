Mesa posta: veja quatro dicas de decoração para as ceias de Natal e Ano Novo

Nesse exemplo, o jogo americano em tom verde compõe a combinação natalina com o guardanapo vermelho. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Para inspirar a decoração das mesas nas festas de final de ano, o Almanaque convidou a consultora de vendas Suélen Giechelin para montar sugestões de mesas postas. As tendências para o Natal e o Ano Novo vão desde os estilos mais tradicionais, com elementos em verde e vermelho, a louças brancas e taças, até o mais lúdico, com louças decoradas e coloridas.

Veja a seguir as três propostas para a mesa de Natal e uma para o Ano Novo.

Mesa clássica

Para a primeira sugestão, a montagem é feita a partir do prato decorado. O jogo americano em tom verde compõe a combinação natalina com o guardanapo vermelho, que fica entre o prato principal e o prato lanche.

Para essa sugestão, os talheres escolhidos são em tom dourado. Lembre-se, a faca fica sempre à direita do prato e, o garfo, à esquerda.

Os copos utilizados, nesse exemplo, são taças de vinho e água, mas é possível adaptar com taças de espumante.

Para decorar o centro da mesa, a opção é uma guirlanda com espaço para velas e uma travessa com pinhas.

Mesa moderna

Para uma mesa moderna, a sugestão é apostar em tons verde, combinados com o prateado. Nessa opção, o jogo americano, os talheres e o porta-guardanapos seguem a tonalidade, conferindo mais sofisticação à mesa.

Para os guardanapos, foram utilizados dois tons de verde, um mais claro e outro mais escuro. Para a dobradura, é necessário sobrepor os dois (veja como fazer nas fotos acima).

Nessa ideia de decoração, o guardanapo fica ao lado da faca porque o prato é decorado. Para quem optar por um prato branco, outra opção é colocá-lo em cima da louça.

Para os talheres, a sugestão é em tom prateado para compor com a tonalidade do jogo americano. O verde volta à mesa na escolha das taças de espumante. Ao lado, a taça de água é a tradicional.

As travessas pequenas, decoradas com imagens do Papai Noel, são ideais para petiscos e aperitivos enquanto os convidados chegam.

Mesa tradicional

Para quem gosta de louças sem estampas, preferindo manter os tons natalinos na decoração, a mesa tradicional pode ser uma boa opção.

Nessa sugestão, foram utilizados jogos americanos ovais com pratos no mesmo formato, mas também é possível adaptar ao uso de pratos arredondados.

O destaque na louça fica por conta do bowl vermelho, combinando com o guardanapo e as travessas escolhidas para servir o prato principal.

Para as taças, a opção foram os copos com bocais largos, de água e vinho, que conferem sofisticação à mesa.

Mesa para o Ano Novo

Para o Ano Novo, os tons escolhidos foram branco e azul marinho. O diferencial dessa proposta é a colher e o prato fundo, já que a sopa de lentilha é uma tradição na ceia de Réveillon.

Para a montagem dessa opção, o jogo americano tem detalhe com ondulações, combinando com o porta-guardanapos. As travessas seguem na mesma tonalidade. Como essa sugestão tem prato fundo, o ideal é colocar, também, uma colher ao lado da faca.

Para os copos, foram escolhidas taças de água e de espumante, bebida tradicional no Réveillon. Mas é possível adaptar de acordo com o gosto dos convidados.

Etiqueta à mesa

Atente-se para essas dicas de etiqueta para a montagem da decoração da mesa.