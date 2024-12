Na pausa é onde mora a sabedoria do recomeço

Bom Dia! A sexta-feira desponta para todos nós... É mais um dia de sorte... Não existe dia de azar, pois o Autor dos dias não sabe criar algo que não seja bom... Vibremos com a vida que é tão plena...Feliz dia!

“Quando não souber para onde ir, permita-se não ir a lugar nenhum. Saber parar é tão importante quanto saber avançar.” (@marinarepettovs).

Nosso tempo é marcado pela velocidade. Estamos sempre em movimento, até quando não é necessário se movimentar. Eu levanto cedo para me movimentar, mas o motivo é a saúde. Mais do que o movimento, o que nos perturba é a pressa e a ansiedade. O importante é saber quando se movimentar e por qual motivo. A vida, em seu movimento constante, muitas vezes nos pressiona a continuar, a decidir, a avançar sem pausas. No entanto, nem sempre é o momento de seguir adiante.

Há períodos em que o caminho parece confuso, as direções incertas, e o coração precisa de um tempo para se reorganizar. É nesses momentos que saber parar se torna essencial. Parar não é desistir, é respeitar o próprio tempo, é dar ao corpo e à mente o descanso necessário para que o próximo passo seja firme e consciente. A pausa é onde mora a sabedoria do recomeço. É no momento em que nos permitimos não ir a lugar nenhum que enxergamos o que estava encoberto pela pressa.

Parar é uma oportunidade de nos conectar com nossa essência, de ouvir o que a alma está tentando dizer, longe do ruído e da agitação do mundo exterior. Saber parar é compreender que a jornada não é apenas sobre chegar ao destino, mas sobre caminhar de forma íntegra e consciente. O ato de parar também nos ensina a valorizar o presente. Muitas vezes, estamos tão focados no que está à frente que esquecemos de apreciar o agora. Parar nos dá a chance de olhar ao redor, de perceber as pequenas belezas que passam despercebidas no ritmo acelerado da vida.