15 filmes de Natal para assistir e entrar no clima

Uma das opções é o brasileiro "Tudo Bem no Natal que Vem", que traz Leandro Hassum no papel principal. Netflix / Divulgação

Faltando duas semanas para o Natal, já é possível sentir o clima único de celebração, união e esperança. Entre as luzes piscando, a árvore decorada e os encontros em família, os filmes natalinos se tornam uma forma especial de reforçar esse espírito.

Entre comédias, animações e aqueles clássicos da Sessão da Tarde, são muitas as opções. Pensando nisso, Zero Hora preparou uma lista com 15 produções para entrar no clima de fim de ano e desacelerar.

15 filmes de natal

"Esqueceram de Mim" (1990)

Macaulay Culkin ficou famoso após estrelar "Esqueceram de Mim" nos anos 1990. Disney+ / Divulgação

Clássico natalino. Nele, Kevin McCallister é esquecido em casa pela família e usa a criatividade para proteger a casa de ladrões atrapalhados.

Onde assistir: Disney+

O Estranho Mundo de Jack (1993)

Clássico de Tim Burton foi indicado ao Oscar em 1994. Disney+ / Divulgação

Produzido por Tim Burton, o clássico mistura os universos do Halloween e do Natal. Nele, Jack Skellington, o rei do Halloween, tenta assumir o controle do Natal, mas descobre com o tempo que isso pode ser mais complicado do que parece.

Onde assistir: Disney+

"O Grinch" (2000)

Jim Carrey estrela a obra inspirada nos livros de Dr. Seuss. Divulgação / Universal Pictures

Baseado na obra de Dr. Seuss, Jim Carrey brilha como O Grinch, personagem rabugento que quer estragar o Natal dos moradores de Quemlândia. Comédia clássica com uma boa dose de emoção e mensagens sobre empatia.

Onde assistir: Amazon Prime Video

"Milagre na Rua 34" (1994)

"Milagre na Rua 34" é um clássico da "Sessão da Tarde". Divulgação / Ver Descrição

Filme mostra a jornada de uma menina tentando provar que o Papai Noel é real. Produção ideal para quem ama esse lado mágico do Natal.

Onde assistir: Disney+

"O Expresso Polar" (2004)

Na obra, Tom Hanks é o Papai Noel, o menino e o condutor do trem. Ver Descrição / Ver Descrição

A animação acompanha um garoto que embarca em uma viagem mágica até o Polo Norte. Com visual encantador e uma boa mensagem de Natal, é uma boa escolha para entrar no clima natalino.

Onde assistir: Amazon Prime Video, por R$ 7,90

"Klaus" (2019)

Animação espanhola foi indicada ao Oscar em 2020. Divulgação / Netflix

Indicado ao Oscar em 2020, o filme espanhol apresenta uma versão criativa e emocionante da origem do Papai Noel. Perfeito para toda a família, a animação aborda temas como generosidade e amizade.

Onde assistir: Netflix

"Um Duende em Nova York" (2003)

Will Ferrell protagoniza esse clássico da "Sessão da Tarde". New Line Cinema / Divulgação

Mais um clássico da Sessão da Tarde. Nele, Will Ferrell interpreta Buddy, um humano criado no Polo Norte que parte para Nova York em busca de sua família.

Onde assistir: Max e Amazon Prime Video

"A Origem dos Guardiões" (2012)

Filme mostra a história dos Guardiões das crenças das crianças para salvar o mundo do Bicho-Papão. divulgação / divulgação

Uma aventura cheia de fantasia. Nela, o Papai Noel se junta a outros guardiões para proteger a magia do mundo.

Onde assistir: Globoplay

"Noite Infeliz" (2022)

Comédia tem David Harbour, de "Stranger Things", como o protagonista. Allen Fraser / Divulgação

Comédia de ação! Na obra, o Papai Noel enfrenta uma gangue de bandidos para salvar uma família na véspera de Natal. Com David Harbour, de Stranger Things, no papel principal, o filme combina humor e cenas eletrizantes.

Onde assistir: Amazon Prime Video

"Natal em 8 Bits" (2021)

Filme traz um resgate aos anos 1980. Warner Bros. Entertainment Inc / Reprodução

Com um toque nostálgico, o filme segue a jornada de um garoto nos anos 1980 que tenta convencer os pais a presenteá-lo com um videogame. Leve e divertido, é perfeito para todas as idades.

Onde assistir: Max e Amazon Prime Video

"Simplesmente Amor" (2003)

Elenco é recheado de estrelas do início dos anos 2000. Universal / Divulgação

Um clássico contemporâneo que mistura diversas histórias de amor e reconciliação durante o Natal. Com um elenco recheado de estrelas de Hollywood, o filme traz mensagens de esperança e afeto.

Onde assistir: Youtube, por R$ 9,90

"Os Fantasmas de Scrooge" (2009)

Jim Carrey estrela a obra que conta a história de transformação de um protagonista rabugento. Divulgação / Disney

Baseado no clássico de Charles Dickens, a obra acompanha a transformação de Ebenezer Scrooge, um homem mão-de-vaca que redescobre o espírito natalino após ser visitado por três fantasmas.

Onde assistir: Disney+

"Uma Segunda Chance para Amar" (2019)

Filme mistura momentos de magia, humor e emoção. Universal / Divulgação

Inspirado na música Last Christmas, de George Michael, o romance estrelado por Emilia Clarke e Henry Golding mistura uma boa dose de magia, humor e emoção e tem um final surpreendente.

Onde assistir: Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay

"Tudo Bem no Natal que Vem" (2021)

Leandro Hassum é a estrela do filme. Desiree do Valle / Netflix

O comediante Leandro Hassum é a estrela dessa comédia brasileira que mistura boas risadas e alguns momentos de reflexão. A trama acompanha Jorge, um homem que detesta o Natal, mas acaba preso em um loop temporal, revivendo o feriado ano após ano.

Onde assistir: Netflix

"Dez Horas para o Natal" (2020)

Produção brasileira traz uma história leve e divertida de acompanhar. Paris Filmes / Divulgação

Outra produção nacional, o filme mostra uma corrida contra o tempo de três irmãos para salvar a ceia após a separação dos pais. É uma história leve e cheia de mensagens sobre união familiar.