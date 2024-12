Em busca de vaga na Libertadores, Atlântico abrirá o calendário de 2025 na Supercopa

Atlântico disputará três competições nacionais em 2025. Edson Castro / Atlântico, divulgação

O Atlântico já tem data para retornar aos trabalhos em 2025. A apresentação e início da pré-temporada acontecerão no dia 13 de janeiro, uma segunda-feira, no Caldeirão do Galo.

A apresentação será cedo porque o Galo terá cerca de um mês para se preparar para a primeira competição oficial. Essa, aliás, será uma das mais importantes do ano. A Supercopa, que credencia o campeão para disputar a Libertadores, acontecerá entre os dias 19 e 23 de fevereiro. A cidade-sede ainda não foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS).

Outras duas competições nacionais, a Copa do Brasil e a Liga Nacional começarão em março. Já os torneios estaduais, como a Liga Gaúcha, Série Ouro e Copa RS, ainda não têm a data de início confirmada.

Supercopa

Além do Atlântico, outra equipe gaúcha confirmada é a Yeesco, que conquistou a vaga através do Brasileirão de Futsal. Os outros times que disputarão o torneio são Joinville (campeão da Taça Brasil), Fortaleza (vice da Copa do Brasil) e Apodi-RN (vice do Brasileirão).

A ACBF também ainda tem chances, por ser campeã da Copa Sul. A equipe de Carlos Barbosa disputará a última vaga com outros campeões regionais, como o vice da Copa Nordeste, São João do Jaguaribe-CE, e o campeão da Copa Norte, Estrela do Norte-AM. A definição ocorre até 2 de fevereiro.