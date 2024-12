Momento em que William comunica a decisão do Atlântico de não retomar a partida. Reprodução / GZH

A semifinal do Gauchão de Futsal entre Guarany e Atlântico, suspensa após um caso de injúria racial e o abandono da quadra pelos visitantes, terá seu desfecho definido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Isto porque o time de Erechim confirmou que recorrerá à terceira instância.

Depois de ser decretada a eliminação do Atlântico, por ter deixado o jogo, na primeira instância, o Pleno do TJD-RS absolveu o Galo e definiu que a partida entre as equipe teria continuidade, em Espumoso. O Atlântico, contudo, não concordou com a decisão e, por isso, recorrerá novamente.

O prazo para ambos os clubes apresentaram o recurso é quarta-feira (18). O julgamento, por sua vez, poderá ocorrer na quinta-feira (19).

Relembre o caso

O caso ocorreu durante a partida de volta da semifinal do Gauchão de Futsal, no Ginásio Módulo Esportivo, em Espumoso. O Atlântico venceu no tempo regulamentar, por 4 a 1, e encaminhou a decisão à prorrogação. No entanto, aos 4min10s do tempo extra, quando o placar estava 1 a 1, a partida foi paralisada após uma denúncia de injúria racial.

O goleiro João Paulo, do Atlântico, relatou ter sido chamado de "macaco" por um torcedor do time da casa. O atleta chegou a identificá-lo, mas a segurança privada contratada pelo Guarany não teria detido o homem. Por isso, jogadores e comissão técnica do Atlântico optaram por não retomar à quadra.

Depois do primeiro julgamento, que decretou a eliminação do Atlântico e multa para o Guarany, as equipes entraram com recurso junto ao Pleno do TJD-RS. Na nova instância, ficou definido que a partida terá continuidade no Ginásio Módulo Esportivo, mas com portões fechados. O Guarany, por sua vez, foi multado em R$ 20 mil.