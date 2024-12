“Estou chegando para conquistar títulos”, diz novo técnico do Passo Fundo Futsal 

Vandré da Costa será o treinador do Passo Fundo em 2025. Juliano Schmidt / JEC Futsal, Divulgação

O novo treinador do Passo Fundo Futsal (PFF) tem plano audacioso para o clube em 2025. Vandré da Costa, que foi anunciado pelo clube em novembro, chega com a missão de conduzir o time do Norte do RS em competições estaduais e no Campeonato Brasileiro de Futsal.

Vandré estava no comando da Assoeva, que disputou a LNF, antes de aceitar a proposta do PFF. Em entrevista a ZH, o treinador ressaltou a seriedade do seu novo clube e garantiu que ele “chega para conquistar títulos”.

Ele irá treinar um grupo quase todo remodelado. Vandré confirmou que está participando da montagem do elenco para a próxima temporada, mas revelou que 90% do elenco de 2025 já estava encaminhado pelo seu antecessor, Flavinho Cavalcanti. O plano é começar a temporada com até 14 atletas e analisar o mercado durante o ano antes da estreia no Brasileirão.

Confira a entrevista com o treinador:

Após sua passagem pela Assoeva, como você recebeu a proposta do Passo Fundo?

Vandré — Eu recebi com bastante empolgação, porque é um clube que eu já acompanho como adversário, como amigos que estiveram e estão em Passo Fundo. É um clube em ascensão. Um clube histórico do futsal gaúcho, porém a nível nacional crescendo a cada dia mais. Eu tive o privilégio de ser escolhido pra comandar a equipe 2025. E eu também tive outras propostas, mas também escolhi o Passo Fundo pelo projeto, por tudo isso que eu falei antes. Pela história, pela ascensão, pela organização, pela estrutura do clube, pelos desafios do clube. E espero que seja um ano bom para todos e que a gente consiga colocar o Passo Fundo sempre no topo.

Eu estou chegando para conquistar, sabendo de todas as dificuldades, sabendo de todo o processo. Porém, é para isso que eu estou sendo contratado e é para isso que eu estou indo pra Passo Fundo.

Você falou que chega para conquistar. E um dos desejos do Passo Fundo é conquistar títulos. Nos últimos dois anos, o PFF esteve muito perto disso. Como é que está tua expectativa com relação a temporada 2025?

O futsal de alto rendimento, o esporte de alto rendimento, ele requer conquistas. Muitas pessoas falam em conquistas, mas elas nem sempre são os troféus. Porém, eu já estou há dois anos sem levantar troféu e o Passo Fundo também. A gente vem chegando perto. Então, acho que está na hora da gente, como equipe vencedora e como profissional vencedor, realmente conquistar troféu. Claro que para isso a gente precisa chegar, a gente tem um ano desafiador.

Desde mudanças no plantel, que requer adaptação. Porém, os atletas que chegarem e quem está chegando tem que saber disso. Que a gente está aqui para conquistar, para chegar nas competições que nós vamos disputar. É para isso que eu fui contratado, é por isso que eu aceitei. Há uma equipe que me dê condições para isso.

O que o teu trabalho pode se destacar de diferente para trazer conquistas para o Passo Fundo?

Eu não gosto muito de falar de mim. O que eu posso dizer é que vai ter um cara que vai em todos os lugares arregaçar as mangas, trabalhar, um cara intenso, um cara que abraça a causa. Um cara de sangue quente, um cara vibrante. o Passo Fundo está contratando um cara vencedor e que busca vitórias, que busca conquistas.

O último trabalho de Vandré da Costa foi na Assoeva. Leandro Osório / Assoeva / Divulgação

Ano que vem o Passo Fundo Futsal disputará competições estaduais e o Campeonato Brasileiro. Qual o tamanho do desafio e o quão novo é esse cenário para ti?

O cenário do Campeonato Brasileiro acho que é novo para todos, né? É uma competição que tem um ano de existência, onde teve um sucesso já na primeira competição, no primeiro ano de competição. Para nós, profissionais isso é grandioso, para as equipes, para o Brasil em termos de futsal. E pra Passo Fundo buscar novos horizontes. Uma equipe que tem a estrutura que tem. Uma cidade que ama o futsal. Uma equipe que vem em ascensão. Passo Fundo teve esse olhar futurista, um olhar que vê esse futuro do futsal da cidade, do futsal gaúcho, pra também pra nível nacional.

Nosso objetivo do ano é o Campeonato Brasileiro.

Chego para agregar e uma coisa é certa. Nosso objetivo do ano é o Campeonato Brasileiro. A gente está chegando nas finais. Sabemos que tem todo um processo. Sabemos que é prematuro. A gente tem que vislumbrar coisas maiores quando a gente está em equipes que nos dê condições. E o Passo Fundo apostou num treinador que também pensa assim. Então, a gente já conversou sobre isso. Nosso objetivo maior é o Brasileiro. Independentemente se somos novos nas competições a nível nacional.

Como está a montagem do elenco para 2025?