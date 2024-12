Gauchão de Futsal não deve terminar em 2024; finalista dá férias para seu elenco

O Gauchão de Futsal não deve ter um desfecho em 2024. Isso porque o classificado para a final oriundo do confronto entre Guarany, de Espumoso, e Atlântico segue indefinido, dependendo de desdobramentos no tribunal. Com a falta de perspectiva e a proximidade do fim do ano, a tendência é de que a sequência do campeonato aconteça somente na próxima temporada.